В свердловском минздраве дали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусом

Также, по словам Карлова, в больницах не хватает врачей для работы с коронавирусом, несмотря на то, что на данный момент только в красных зонах работают более 1,6 тысячи врачей, 3,7 тысячи медсестер, 1,3 тысячи младших работников, 1,6 тысячи ординаторов и студентов.