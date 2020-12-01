В свердловском минздраве дали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусом

Официальной статистики при этом министр не предоставил, сообщил Ура.ру депутат законодательного собрания Егор Шалановских. По его словам, Карлов признал, что система здравоохранения работает на пределе, а также не все вопросы решаются оптимально.
В частности, министр обратил внимание на то, что не все уральцы могут своевременно дозвониться до медицинских учреждений, так как колл-центры сильно загружены.
Также, по словам Карлова, в больницах не хватает врачей для работы с коронавирусом, несмотря на то, что на данный момент только в красных зонах работают более 1,6 тысячи врачей, 3,7 тысячи медсестер, 1,3 тысячи младших работников, 1,6 тысячи ординаторов и студентов.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявлен 381 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет более 46 тысяч человек.