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Зарезал и уснул: свердловчанин получил семь лет за убийство собутыльника

2 декабря 2020, 15:02
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Житель Екатеринбурга приговорен за убийство собутыльника. Он зарезал его, а затем лег спать, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.

Суд установил, что 22 апреля 2020 года 62-летний подсудимый распивал алкоголь с 39-летним сыном своей сожительницы. В какой-то момент возникла ссора из-за которой преступник избил собутыльника руками и ногами, а затем зарезал ударом ножа в область шеи. Пострадавший скончался на месте.

После расправы убийца за капюшон куртки оттащил труп в помещение веранды. Прикрыв кровь на полу ковром, мужчина направился спать.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Утром он сообщил сожительнице об убийстве её сына и сказал, что направляется в магазин, чтобы купить алкогольный напиток. Следствию мужчина сообщил, что не обратился в «скорую» так как у него отсутствовал мобильный телефон.

На месте происшествия обнаружена многочисленная пустая тара от алкогольной продукции. Найдены бутылки от «фунфыриков», водки различных марок, пивного напитка и подобные ёмкости. Мужчину задержал наряд патрульно-постовой службы когда тот направился за «добавкой», рассказал руководитель пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Суд признал 62-летнего свердловчанина виновным в нарушении закона по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, жительница Нижнего Тагила зарезала своего сожителя за то, что он ушел в магазин за продуктами, а вернулся пьяный и купил только хлеб.

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