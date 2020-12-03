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Аналитики: Свердловская область стала лидером по продаже алкоголя в УрФО

3 декабря 2020, 08:36
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловская область заняла первое место по продаже алкоголя в УрФО.

По данным Росалкогольрегулирования, с января по сентябрь 2020 года, в регионе было продано 5,9 миллионов декалитров крепких алкогольных напитков и 25 миллионов декалитров пива.

В этом году правительство Свердловской области начало работу над проблемой пьянства в регионе. В мае был введен закон, который запретил работу питейных заведений, расположенных в жилых домах.

По данным опроса движения «Трезвая Россия», такой закон поддерживает 95% опрошенных россиян в 64 регионах страны.

Напомним, лидеры движения «Трезвая Россия» обратились в Минпромторг с просьбой запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

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#Алкоголь#Статистика#Свердловская область#Общество
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