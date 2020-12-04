Евгений Куйвашев назвал тагильчанке причины закрытия спортивных секций

В трудной эпидемиологической обстановке мы стараемся сохранять баланс. Разобщаем детей в школах, часть на удаленное обучение выводится. Городской оперштаб руководствовался этой же схемой. Существует вариант дистанционных тренировок. Для этого министерство физической культуры Свердловской области разработало и направило во все муниципалитеты специальные методички, написал в Instagram Евгений Куйвашев.