В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку еще 58 газовых автобусов за 749 млн

Они должны быть низкопольными, вмещать 80 человек и иметь минимум 24 сидячих места. Машины должны иметь зеленую окраску кузова, в салоне должны иметься зона для инвалидной коляски, видеонаблюдение, датчики пассажиропотока. Сиденья нужно сделать из пластика с мягкими подушками. На каждый автобус необходима гарантия два года или 150 тысяч километров пробега.