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На Урале больные коронавирусом пациенты пожаловались на желавшего им смерти врача

7 декабря 2020, 04:07
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге родственники 80-летней пенсионерки пожаловались на медбрата, желавшего ей смерти.

Внучка 80-летней женщины записала видео telegram-каналу Mash, на котором рассказывает о медбрате, которого зовут Максим. Он работает в больнице № 14 в Екатеринбурге. По ее словам, он заявил пациентам с коронавирусом, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил им укол для этого.

Девушка рассказывает, что бабушка провела в больнице 34 дня, семь из которых была в реанимации. У пенсионерки было 90% поражения легких. При этом ее не переводили в реанимацию, так как там не было мест. Туда бабушка попала после только после того, как упала в обморок.

Очнувшись, она увидела, как медбрат с силой трясет соседку по отделению. Бабушка попросила его не делать ей также, так как у нее на плече была рана после катетера.

Была бы моя воля, я поставил бы всем уколы, чтобы вы все здесь сдохли,ответил на это медбрат.

Кроме того, он заявил, что ожидал смерти пенсионерки через пять-дасять минут после того, как ее привезли в медучреждение.

По словам внучки, бабушку выписали из больницы недолеченной. Теперь она снова госпитализирована с пневмонией в другое медицинское учреждение.

Напомним, 3 декабря в Екатеринбурге пожилая женщина скончалась через два часа после выписки из больницы. Дочь не хотела забирать ее из больницы, однако врачи настояли на этом.

В Екатеринбурге пенсионерка скончалась через два часа после выписки из больницы
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