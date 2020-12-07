На Урале больные коронавирусом пациенты пожаловались на желавшего им смерти врача

Девушка рассказывает, что бабушка провела в больнице 34 дня, семь из которых была в реанимации. У пенсионерки было 90% поражения легких. При этом ее не переводили в реанимацию, так как там не было мест. Туда бабушка попала после только после того, как упала в обморок.