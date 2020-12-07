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На Урале организуют горячую линию к Международному дню борьбы с коррупцией

7 декабря 2020, 07:49
Фото: 1mediainvest.ru
8 декабря пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции, сообщает ГУ ФССП по Свердловской области.

Она посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря по инициативе ООН.

По вопросам антикоррупционного законодательства жители региона смогут обратиться с 9.00 до 18.00 по телефону: (343) 362 27 47.

Горячая линия направлена на информирование граждан, повышение правосознания, а также популяризации антикоррупционных стандартов.

Напомним, в конце ноября в Заксобрании Свердловской области прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в отношении двух депутатов.

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#Свердловская область#Коррупция#Горячая линия#Общество
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