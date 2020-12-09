На Урале врачам «скорой» предложили работу в Саудовской Аравии за 5 тысяч долларов

Также имеется два предложения для квалифицированных рабочих: финляндская компания хочет нанять токаря-карусельщика (зарплата от двух до шести тысяч евро до вычета налогов) и электрогазосварщика (зарплата от трех до пяти тысяч евро до вычета налогов). При этом соискатели также должны знать английский язык.