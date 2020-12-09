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На Урале врачам «скорой» предложили работу в Саудовской Аравии за 5 тысяч долларов

9 декабря 2020, 07:32
Врачам скорой помощи из Екатеринбурга предложили работу в Саудовской Аравии за пять тысяч долларов в месяц, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Компания, разместившая объявление, обещает медикам комфортное проживание, трехразовое питание, а также медицинскую страховку. Среди требований указывается наличие высшего медицинского образования, опыт работы на скорой помощи, а также переносимость жаркого климата. Кроме того, соискатель должен знать английский язык.

Также имеется два предложения для квалифицированных рабочих: финляндская компания хочет нанять токаря-карусельщика (зарплата от двух до шести тысяч евро до вычета налогов) и электрогазосварщика (зарплата от трех до пяти тысяч евро до вычета налогов). При этом соискатели также должны знать английский язык.

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова отметила, что чаще всего вакансии за границей открывают не прямые работодатели, а кадровые агентства, специализирующиеся на подборе персонала.

Напомним, в ноябре эксперты отметили в Свердловской области дефицит рабочих, медиков и строителей.

Эксперты: в Свердловской области дефицит рабочих, медиков и строителей
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