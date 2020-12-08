Эксперты: в Свердловской области дефицит рабочих, медиков и строителей

Сложнее всего устроиться на работу начинающим специалистам, на одну вакансию приходится 10 резюме. Проще всего трудоустроиться рабочим, врачам и фармацевтам, а также строителям, на одну вакансию приходится 1-1,3 резюме. В целом по региону на одну вакансию претендуют четыре человека.