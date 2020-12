Эксперты: в Свердловской области дефицит рабочих, медиков и строителей

В Свердловской области в ноябре 2020 года дефицитными стали профессии строителей, медиков и рабочих.

В ноябре количество вакансий в Свердловской области выросло на 27% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. 29% из них пришлось на сферу продаж. На втором месте оказался рабочий персонал (16%), на третьем специалисты ИТ-сферы и производства (по 12%). Также работодателям требуются строители, врачи и администраторы. Лидером по числу резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты» (19%), далее идет сфера продаж (15%), на третьем месте администраторы и водители (по 7%). Также жители Свердловской области размещали резюме в сферах производства, бухгалтерии и строительства. В целом за ноябрь этого года в регионе было открыто на 15% больше резюме, чем в ноябре 2019-го,говорит директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. Сложнее всего устроиться на работу начинающим специалистам, на одну вакансию приходится 10 резюме. Проще всего трудоустроиться рабочим, врачам и фармацевтам, а также строителям, на одну вакансию приходится 1-1,3 резюме. В целом по региону на одну вакансию претендуют четыре человека. Напомним, в Нижнем Тагиле официальный уровень безработицы с начала года вырос в девять раз, на одно рабочее место претендуют три человека. Три человека на место: официальный уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос в 9 раз

