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В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

9 декабря 2020, 06:25
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
С 11 по 14 декабря 2020 года в Нижнем Тагиле и ГГО проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Основная направленность мероприятия — пресечение грубых правонарушений ПДД, которое связано с управлением автомобилями водителей в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих прав.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ и штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 18 месяцев.

При повторном нахождении за рулем в состоянии опьянения, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ и лишение свободы.

Напомним, в Нижнем Тагиле 5 декабря сотрудники ГИБДД провели рейд по безопасности пешеходов.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели рейд по безопасности пешеходов
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#ГИБДД#Рейды#Нижний Тагил#Общество
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