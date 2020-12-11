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Более половины опрошенных свердловчан не готовы прививаться от COVID-19

11 декабря 2020, 13:37
Фото: pixabay.com
В Свердловской области более 55% опрошенных человек не готовы прививаться от коронавирусной инфекции.

28% ответили, что однозначно готовы, передает Ура.ру данные опроса ООО «НАРИ».

Более восьми процентов сообщили, что скорее готовы, чем нет. 8,5% затруднились ответить. 17% сообщили, что скорее всего не будут ставить вакцину. Более 38% выступили против прививочной компании против коронавируса.

Опрос проводился по телефону среди 2500 жителей России. Отмечается, что в других регионах жители более позитивно настроены к вакцинации. Более 44% положительно относятся к прививке, почти 43% — отрицательно.

Напомним, на официальном сайте правительства Российской Федерации опубликовали информацию, что массовая вакцинация граждан страны начнется не позднее 13 декабря.

Названа дата всероссийской вакцинации от коронавируса
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#Свердловская область#Прививка#Вакцинация#Вакцина#Коронавирус#Здоровье
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