Вакцинация от коронавируса в России начнется не позднее 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, вакцинация будет запущена во всех субъектах страны. Регионы заявили о говтовности. Россиян будут прививать препаратом «Спутник V» в два этапа. При этом регионы должны обеспечить график вакцинации, чтобы он не нарушался в новогодние каникулы. О проведении сроков граждан должны оповестить власти регионов. Напомним, вакцина от коронавруса «Урал», которую производят в Свердловской области, вышла на доклинические исследования. «Государева» вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические исследования

