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Сегодня пройдет последнее солнечное затмение в 2020 году

14 декабря 2020, 04:38
Фото: pixabay.com
14 декабря 2020 года пройдет полное затмение Солнца.

Однако жители России не смогут его увидеть, сообщает Московский планетарий.

Полная фаза затмения продлится 130 секунд, явление смогут наблюдать в Чили и Аргентине, Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Для россиян в 17.25 по московскому времени будет проведена прямая трансляция, комментировать ее будет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Во время эфира он расскажет о разновидностях природного явления и покажет кадры прошлых затмений из личного архива.

Напомним, в конце ноября фотограф из Ирбита Илья Янковский впервые смог детально заснять Леониды — метеоры с ярким зелёным следом.

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#Солнце#Затмение#Здоровье
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