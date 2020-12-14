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В уральском городе автопарк скорой помощи пополнился четырьмя новыми автомобилями

14 декабря 2020, 11:02
Фото: 1mediainvest.ru
Накануне в автопарк Алапаевской станции скорой медицинской помощи поступили четыре новых автомобиля стоимостью более 13 миллионов рублей.

По словам водителей, машины обладают повышенной проходимостью. Это особенно актуально для сельской местности, удаленных населенных пунктов. Новый транспорт позволит улучшить доступность и качество оказания медпомощи жителям Алапаевска и Алапаевского района. Кроме того, автомобили оснащены всем необходимым функциональным оборудованием, пишет информационный сетевой ресурс МЗ СО «Здоровье уральцев»

По словам главврача алапаевской станции скорой помощи Андрея Пшеничникова, мероприятия национального проекта вносят ощутимый вклад в обеспечение доступности и качества оказания первичной медпомощи.

Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, водители скорой помощи из Нижнего Тагила опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных автомобилей. Они записали видео, в котором рассказали о состоянии автопарка.

Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто
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Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто
#Свердловская область#Скорая помощь#Нацпроекты#Касается каждого#Общество
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