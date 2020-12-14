В уральском городе автопарк скорой помощи пополнился четырьмя новыми автомобилями

По словам водителей, машины обладают повышенной проходимостью. Это особенно актуально для сельской местности, удаленных населенных пунктов. Новый транспорт позволит улучшить доступность и качество оказания медпомощи жителям Алапаевска и Алапаевского района. Кроме того, автомобили оснащены всем необходимым функциональным оборудованием, пишет информационный сетевой ресурс МЗ СО «Здоровье уральцев»