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Эксперты: на Урале в ближайшее время сохранится высокая заболеваемость COVID-19

15 декабря 2020, 12:21
Фото: 1mediainvest.ru
По мнению экспертов, в Свердловской области в ближайшее время сохранится стабильно высокая заболеваемость коронавирусом.

В регионах России постепенно начинают вводить новые коронавирусные ограничения, касающиеся новогодних праздников. Например, в Калининградской области закрыли торговые центры, запретили ярмарки.

По словам специалиста эпидлаборатории Александра Соловьева, ситуация в Свердловской области спокойнее, чем в Калининграде. Он отмечает, что есть наиболее тяжелые субъекты по заболеваемости.

У нас мы видим, что показатели заболеваемости не снижаются, у нас стабильно высокая заболеваемость. И нет факторов, которые говорили бы о скором ее снижении,пояснил Соловьев Е1.

По мнению специалиста, в регионе нет намеков на то, что в ближайшее время заболеваемость COVID-19 станет меньше, так как активность людей увеличивается, они стали чаще находиться в местах массового скопления людей.

Соловьев отмечает, что сейчас будет разумным ввести набор дополнительных мер и обратиться к населению.

Я сторонник того, что меры должны быть более жесткими, потому что у нас нет других инструментов борьбы с коронавирусом,пояснил эксперт.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 384 случая коронавируса, от инфекции скончались 18 человек.

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#Свердловская область#Коронавирус#Общество
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