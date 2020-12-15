Оливер Стоун рассказал о причинах посещения Белоярской АЭС

Режиссер работает над документальным фильмом об атомной энергетике. Он посетил станции не только в Свердловской области, но еще и в Обнинске, и Мурманске. Именно АЭС, по мнению Стоуна, помогут решить экологические проблемы по всему миру.
По его словам, Россия является одной из самых продвинут стран в мире в плане атомной энергетики.
Россия проделала огромную работу по развитию мирного атома. Вы начали этот путь сразу после Второй мировой. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А СССР нашел этой энергии мирное применение, сказал он в эфире «Вечернего Урганта».
Однако Стоун также заявил, что художественный фильм он снимать не планирует. Пока только документальный. Он хочет предоставить людям научную информацию, чтобы у молодого поколения было понимание, что это такое.