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Обматерил полицейского на проходной УВЗ: тагильчанин получил судимость и штраф

16 декабря 2020, 06:53
Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

В августе 2020 года бывший сожитель одной из сотрудниц Уралвагонзавода, ранее неоднократно избивавший ее, поджидал девушку у проходной. Увидев его, она вызвала наряд полицейских. Девушка вышла на улицу в их сопровождении и направилась к служебному автомобилю.

Увидев это, мужчина начал провоцировать конфликт с сотрудниками полиции. Один из представителей правоохранительных органов сделал ему замечание с требованием не препятствовать осуществлению служебных обязанностей.

В ответ на это мужчина начал публично оскорблять сотрудника полиции нецензурной бранью. При этом присутствовали работники завода, выходившие через проходную.

На заседании подсудимый признал свою вину, ему назначен штраф в размере шесть тысяч рублей, сообщили «Тагильскому рабочему» в прокуратуре Дзержинского района.

Напомним, вор-рецидивист из Нижнего Тагила получил полгода колонии за кражу велосипеда на Вагонке.

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#Суд#Оскорбление#Нижний Тагил#Общество
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