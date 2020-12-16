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Ограбивших восемь машин в Екатеринбурге автоворишек засняли камеры

16 декабря 2020, 08:05
Фото: скриншот видео YouTube-канала "Истории из России"
Воры в масках, которые 15 декабря ограбили автомобили в Екатеринбурге, попали на запись камер видеонаблюдения.

Около четырех часов утра злоумышленники выбивали стекла машин и вырывали видеорегистраторы. С одного автомобиля они сняли колеса.

Известно о восьми пострадавших владельцах автомобилей.

Мы сняли видео с камер видеонаблюдения охранников платной автостоянки на Самоцветном бульваре. Выбиты стекла, вытащены видеорегистраторы. Написано заявление в полицию,рассказала читательница Е1.

Напомним, в начале декабря в Нижнем Тагиле было возбуждено два уголовных дела по факту краж из автомобилей на Вагонке. Всего в полицию поступило семь заявлений.

В Нижнем Тагиле на автовора завели два уголовных дела после краж на Вагонке
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#Автоворы#Екатеринбург#Новости УрФО#Общество
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