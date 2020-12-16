Ограбивших восемь машин в Екатеринбурге автоворишек засняли камеры

Около четырех часов утра злоумышленники выбивали стекла машин и вырывали видеорегистраторы. С одного автомобиля они сняли колеса.
Известно о восьми пострадавших владельцах автомобилей.
Мы сняли видео с камер видеонаблюдения охранников платной автостоянки на Самоцветном бульваре. Выбиты стекла, вытащены видеорегистраторы. Написано заявление в полицию,рассказала читательница Е1.
Напомним, в начале декабря в Нижнем Тагиле было возбуждено два уголовных дела по факту краж из автомобилей на Вагонке. Всего в полицию поступило семь заявлений.