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В Екатеринбурге пятый день ищут пропавшую 12-летнюю девочку

18 декабря 2020, 07:53
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге пятый день ведут поиски 12-летней Полины Гайнуллиной. К поискам несовершеннолетней подключились сотрудники полиции.

13 декабря девочка ушла из дома на улице Мартовской, 12. В день ухода мать разрешила ей переночевать у подруги. На следующий день пропавшая перестала отвечать на звонки, тогда женщина обратилась с заявлением в полицию.

Девочка разыскивается не первый раз, она состоит на учете ПДН за самовольные уходы из дома. По данным правоохранительных органов, накануне Полину заметили в Чкаловском районе.

На розыск девочки ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, волонтеры, сотрудники частных охранных организаций в близлежащих торговых точках, работники школы, в которой обучается ребенок,пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На момент пропажи на девочке была черная куртка до колен с капюшоном, черные леггинсы, розовые кроссовки и черная шапка.

Приметы пропавшей: рост 140 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы до плеч с челкой, зеленые глаза. Особые приметы: шрам на лбу и родимое пятно между лопаток.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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#Екатеринбург#Пропала#Девочка#Новости УрФО#Происшествия
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