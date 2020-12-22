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Попавший в больницу после ДТП врач лежит в «ковидном» центре со 100% поражения легких

22 декабря 2020, 04:13
Фото: 1mediainvest.ru
Врач-эпидемиолог, которого 25 ноября в Екатеринбурге сбила машина, до сих пор находится в больнице. У него 100% поражения легких из-за коронавируса.

По словам его жены, он подхватил инфекцию от соседа по палате и его перевезли в Верхнюю Пышму из Областной больницы.

Супруга пояснила, что он изначально пролежал в больнице Екатеринбурга четыре дня, затем у мужа поднялась высокая температура. Врачи взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. В Областной больнице решили направить пациента в «ковидный» центр в Верхней Пышме.

По словам жены, его везли полтора часа без верхней одежды, а на улице был мороз.

Полтора часа его так везли, в халате и тапочках. Там еще он два часа в холодном приемнике просидел, ему, естественно, стало хуже,рассказала женщина Е1.

По словам жены, 6 декабря 32-летнего Александра перевели в реанимацию, у него 100% поражения легких. Он находится там до сих пор в тяжелом состоянии.

Врач мне говорит: «Молитесь». Это наша медицина? Современные технологии, а мне молиться надо,жалуется жена.

Медики скорой помощи, которые перевозят пациентов из одной больницы в другую рассказали, что стараются забирать верхнюю одежду вместе с больным. Однако если пациент в тяжелом состоянии, тогда делают исключение.

Напомним, ДТП произошло 25 ноября. Иномарка вылетела на тротуар, сбила человека и врезалась в забор. Затем водитель доставил пострадавшего в больницу и уехал, оставив его в приемном отделении.

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#Врач#Екатеринбург#ДТП#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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