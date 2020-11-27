На Урале водитель сбил врача-эпидемиолога, привез его в больницу и сбежал

На Урале водитель сбил врача-эпидемиолога, привез его в больницу и сбежал

Сегодня, 11:51ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил врача-эпидемиолога, доставил его до больницы и скрылся.

Как пишет E1 со ссылкой на очевидцев, сначала иномарка вылетела на тротуар, потом сбила человека и врезалась в забор. Пострадавшим оказался врач-эпидемиолог. По словам его коллеги, медик выходил с работы, чтобы купить поесть, а когда шел обратно его сбила иномарка.

Коллега также рассказал, что водитель выскочил из авто, погрузил пострадавшего в машину и привез в больницу. Там он посадил врача в приемном покое, в это время он потерял сознание.

А водитель не стал просить помощи врачей, просто уехал. Человек семь часов просидел на этой кушетке, пока не упал с нее, рассказывает врач.

Он добавил, что имеется видео, где водитель подбегает к пешеходу, однако госномера авто не видны, но есть свидетели, которые видели, что врача сбил Volkswagen Passat.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
дтппешеходЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы