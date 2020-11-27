На Урале водитель сбил врача-эпидемиолога, привез его в больницу и сбежал

Как пишет E1 со ссылкой на очевидцев, сначала иномарка вылетела на тротуар, потом сбила человека и врезалась в забор. Пострадавшим оказался врач-эпидемиолог. По словам его коллеги, медик выходил с работы, чтобы купить поесть, а когда шел обратно его сбила иномарка.