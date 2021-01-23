Тагильский водитель «скорой» пожаловался на мешающие работе машины у больницы

Данный вопрос нами уже неоднократно поднимался и обсуждался в администрации ДГБ. Они со своей стороны сделали все: и знаки, и таблички. Но вот водители-посетители никак не хотят на территории больницы соблюдать ПДД, увы…пишет подписчик.