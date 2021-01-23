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Тагильский водитель «скорой» пожаловался на мешающие работе машины у больницы

23 января 2021, 08:49
Фото: Яндекс.Карты
Тагильский водитель скорой помощи пожаловался, что работе медиков мешают припаркованные автомобили у Демидовской больницы.

11 января работники скорой помощи подъехали к приемному покою Демидовской горбольницы на улице Горошникова, 37. Они привезли пациента с кровотечением желудка, которого пришлось вести в здание пешком, вместо того, чтобы нести на носилках, пишет водитель в паблике «Инцидент Нижний Тагил»

Причиной этого стали припаркованные машины, которые не дали скорой помощи подъехать к медучреждению. Тагильчанин пишет, что так такие ситуации происходят часто и возмущается поведению водителей.

Данный вопрос нами уже неоднократно поднимался и обсуждался в администрации ДГБ. Они со своей стороны сделали все: и знаки, и таблички. Но вот водители-посетители никак не хотят на территории больницы соблюдать ПДД, увы…пишет подписчик.

Кроме того, он отмечает, что часто в автомобилях вообще никого нет и приходится искать владельцев. Также они перегораживают пандус, по которому медики закатывают и выкатывают пациентов.

Напомним, в Нижнем Тагиле неубранный снег и припаркованные автомобили мешают вывозу мусора из дворов.

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#Автомобиль#Скорая помощь#Парковка#Нижний Тагил#Общество
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