В Екатеринбурге полиция и ОМОН устроили облаву на ночной клуб

Напомним, 5 декабря стало известно об облаве полиции на гей-клуб в Екатеринбурге из-за проведения вечерники после 23.00. Один из граждан был задержан и доставлен в отдел полиции. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.