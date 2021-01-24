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В Нижнем Тагиле ожидается потепление, сильный ветер и дождь со снегом

24 января 2021, 12:59
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в начале недели ожидается потепление, небольшой дождь, сильный ветер и пасмурная погода, по данным Gismeteo.

Понедельник, 25 января

Днем жителей Нижнего Тагила ожидает небольшой снег и потепление до -5 градусов. Вечером снег сменится дождем, а температура воздуха прогреется до 0 градусов. Ветер до десяти метров в секунду.

Вторник, 26 января

Пасмурный день, ночью ожидаются осадки в виде снега, температура до 0 градусов, днем и вечером до -4 градусов. Ветер до двенадцати метров в секунду.

Среда, 27 января

На протяжении дня будет держаться пасмурная погода. Небольшой снег ночью и утром. Ночью до -3 градусов, днем воздух похолодает до -6 градусов. Ветер до одиннадцати метров в секунду.

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