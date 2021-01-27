Екатеринбуржец опоил и оставил умирать на морозе пенсионерку ради квартиры

В 2015 году мужчина захотел получить квартиру у пенсионерки 1954 года рождения и стал ухаживать за ней. Войдя в доверие, он составил договор, согласно которому он должен был купить квартиру на улице Расточная за 2,1 миллиона рублей. Однако мужчина не планировал на самом деле выкупать квартиру.