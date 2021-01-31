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В Екатеринбурге создавших пробку на Ленина автолюбителей массово оштрафовали

31 января 2021, 06:23
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово оштрафовали участников автоколонны, создавшей пробку на проспекте Ленина.

К ответственности привлекли 30 водителей, из-за которых образовался затор на центральной улице столицы Урала, пишет E1.

Фото: Скриншот с видео E1.ru

В ГИБДД рассказали изданию, что за нарушение ПДД были заведены административные материалы. Правоохранители отметили, что нарушение правил может повлечь угрозу жизни и здоровью другим участникам движения.

Напомним, пробка в Екатеринбурге образовалась из-за автолюбителей, которые собрались на традиционную «сходку» в Екатеринбурге. Участники остановились, чтобы дождаться отставших, и перегородили полосу, создав пробку.

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#Штраф#ГИБДД#Екатеринбург#Пробка#Новости УрФО#Происшествия
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