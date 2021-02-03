Депутат госдумы РФ от Нижнего Тагила заявил о желании переизбраться в 2021 году

Алексей Балыбердин рассказал, что предстоит решать множество задач, поэтому он планирует баллотироваться снова, пишет «Российская газета».
По словам народного избранника, в первую очередь он будет решать вопросы с единственной перегруженной школой в Верхней Туре, а также спортивными сооружениями в Нижнем Тагиле и Алапаевске.
Кроме того, депутат планирует оказать поддержку госпиталю Тетюхина, которая испытывает нехватку в государственных заказах.
Еще одним из важных пунктов Алексей Балыбердин назвал проблему с переселением из аварийного жилья. По его словам, над доступностью новых квартир за пределами Екатеринбурга «предстоит поработать».
Напомним, 26 января стало известно, что Алексей Балыбердин планирует вмешаться в вопрос о назначении «ковидных» выплат медикам клиники Тетюхина в Нижнем Тагиле.