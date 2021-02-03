«Утиная охота», или Как собраться в отпуск, потеряв при этом всё

Ну и наконец — третья — истинная ЛЮБООФФ, по крайней мере, большую часть спектакля он так говорит, Зилова — Ирина. Студентка, приехавшая поступать на ИнЯз. Играет ее Екатерина «Маленькая собачка до старости щенок» Борисенкова. И даже играет то нормально. Ну как, нормально. Просто очень сложно поверить, что якобы очень чистая и наивная, красивая и ухоженная восемнадцатилетняя девушка может влюбиться в пятидесятилетнего озабоченного алкаша с огромным пивным пузом. Это было бы еще хоть как-то понятно, если б он был суперуспешен и богат, или хотя бы был дьявольски обаятелен, как Моё кошачье Величество.