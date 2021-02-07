Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

Напомним, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара самого высокого ранга опасности погибли три сотрудника МЧС. Возгорание произошло в складских помещениях. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра. Для тушения были задействованы силы 118 спасателей и 37 единиц спецтехники.