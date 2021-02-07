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Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

7 февраля 2021, 07:15
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Троих пожарных, которые погибли при тушении склада в Красноярске, наградили посмертно, сообщает пресс-служба администрации города.

Трое погибших при тушении пожара на складе в Красноярске были награждены посмертно. Орден мужества присвоен старшим прапорщикам внутренней службы Анатолию Жалнерчику и Алексею Пузыреву, а также сержанту внутренней службы Максиму Рябцеву.

Спасатели пожарного гарнизона Нижнего Тагила почтили память коллег минутой молчания.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара самого высокого ранга опасности погибли три сотрудника МЧС. Возгорание произошло в складских помещениях. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра. Для тушения были задействованы силы 118 спасателей и 37 единиц спецтехники.

Возможно погибли: в Красноярске трое пожарных пропали при тушении склада запчастей
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