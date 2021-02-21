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Posted 21 февраля 2021, 05:38

Published 21 февраля 2021, 05:38

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Почти миллион рублей дал в долг житель Екатеринбурга и не может вернуть девять лет

21 февраля 2021, 05:38
Почти один миллион занял екатеринбуржец знакомому и в течение девяти лет не может вернуть деньги.

Житель столицы Урала через общих знакомых начал общение с новым знакомым, который в 2012 году попросил взаймы 875 тысяч рублей, убедив собеседника, что владеет бизнесом, недвижимым и движимым имущество. Кроме того, заемщик написал три расписки.

В этом же году потерпевший попросил вернуть денежные средства, но заемщик не шел на контакт. Тогда екатеринбуржец подал в суд и выиграл дело. Судебные приставы три года пытались взыскать с занявшего денежные средства, но к 2015 году пришли к выводу, что у него ничего нет и закрыли дело.

В 2018 году пострадавший написал заявление в полицию, так как узнал, что заемщик также был замешан в мошеннических схемах, однако в МВД отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на гражданско-правовые отношения заявителя и ответчика. После жалоб в прокуратуру дело опять возвращалось в полицию и участковый вновь отказывал. Последний отказ был получен 17 декабря 2020 года.

Адвокат Георгий Краснов рассказал, что шансов на получение денежных средств у жителя Екатеринбурга немного. Он предостерег всех, кто собирается давать заем под расписку, чтобы проверяли реальное наличие имущество у будущего должника. А в случае, если деньги не вернули, сразу обращаться в полицию. Юрист также отметил, что расписка должна составляться заемщиком собственноручно, в присутствии лица, которое дает средства в долг.

Напомним, 18 февраля сообщалось о жалобах пожилых жителей Екатеринбурга на массажный салон. Жителям предлагают пройти курсы бесплатного массажа, а на месте дают подписать пустые бумаги. После прохождения процедур там могут появиться любые суммы. Одна из жительниц ушла на массаж, а вернулась домой с кредитным договором на 70 тысяч рублей.

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