Губернатор Свердловской области стал одним из медийных лидеров Урала

Составители подборки отмечают, что лидерство Куйвашев занял вследствие встречи с вице-премьером РФ. Его визит в Екатеринбург состоялся в связи с строительством объектов Универсиады 2023 года. Аналитики предположили, что визитом политика был вопрос подготовки к предвыборной кампании.