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Posted 11 марта 2021, 11:35

Published 11 марта 2021, 11:35

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Губернатор Свердловской области стал одним из медийных лидеров Урала

11 марта 2021, 11:35
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в топ медиа-рейтинга Урала за февраль 2021 года.

Также Евгений Куйвашев занял место в топ-15 наиболее упоминаемых губернаторов России. Потеряв несколько позиций, он опустился с 13 на последнее место рейтинга. Соответствующий рейтинг составила «Медиалогия».

Лидерами медиарейтинга УрФО в феврале 2021 года стали губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Тюменской области Александр Моор.

Составители подборки отмечают, что лидерство Куйвашев занял вследствие встречи с вице-премьером РФ. Его визит в Екатеринбург состоялся в связи с строительством объектов Универсиады 2023 года. Аналитики предположили, что визитом политика был вопрос подготовки к предвыборной кампании.

В результате переговоров с вице-премьером РФ губернатор области смог добиться выделения средств на достройку ЕКАД и дополнительное финансирование для досрочного утверждения проекта.

Медиа-рейтинги февраля главы Свердловской области поднялись кроме того, благодаря заявлению о создании на Урале трех агломераций, утверждают составители.

Напомним, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в ТОП-50 российских персон, по версии «Медиалогии» в 2020 году он поднялся на 21 строчку с 27 места.

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#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Губернатор#Рейтинг
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