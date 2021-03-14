Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 14 марта

Posted 14 марта 2021, 15:25
Published 14 марта 2021, 15:25
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Показатели диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы остались нулевыми. Замеры проходили при температуре воздуха -4 градуса и юго-западном ветре со скоростью шесть метров в секунду.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, что лаборатория по мониторингу загрязнения воздуха УГМС работает без государственной аккредитации.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.