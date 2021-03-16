Роспотребнадзор отказался принимать во внимание замеры воздуха от TagilCity.ru

Стоит отметить, что TagilCity.ru фиксировало превышение норм загрязнения воздуха не только на территории вокзала, но и на площади перед ним, где ежедневно бывают сотни людей. Тагильчанин, которой отправлял запрос в надзорное ведомство сообщил редакции, что это уже не его первое обращение: