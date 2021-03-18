Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 18 марта

Замеры проводились возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +2 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.