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Posted 18 марта 2021, 13:42

Published 18 марта 2021, 13:42

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 18 марта

18 марта 2021, 13:42
Сюжет
Выбросы
18 марта показания газоанализатора при замерах воздуха на наличие веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле остались по нулям.

Замеры проводились возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +2 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.

Напомним, по данным Росгидромета, в 2020 году качество воздуха в Нижнем Тагиле вновь вернулось к высокому уровню.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Выбросы#Замеры
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