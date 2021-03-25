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Весенние морозы до -11 градусов ожидаются в Свердловской области

25 марта 2021, 08:03
Фото: 1mediainvest.ru
Синоптики прогнозируют похолодание до -11 градусов в Свердловской области, начиная с вечера 27 марта.

Причиной этого станет антициклон, который усиливается над европейской территорией России. Как только он сместится восточнее, в Свердловскую область с севера начнет поступать более холодный воздух. Ориентировочно, это произойдет к вечеру субботы, 27 марта, рассказал Е1 эксперт-метеоролог Алексей Пулин.

По его словам, если прогнозы сбудутся, то первые три месяца 2021 года станут самыми холодными за последние 11 лет.

В Нижнем Тагиле столбики термометров в ночь с 27 на 28 марта опустятся до -6 градусов, а в 29 марта, в понедельник, похолодает до -11 градусов, по данным сайта Гисметео.

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#Синоптики#Похолодание#Свердловская область#Прогнозы погоды#Экология#Здоровье
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