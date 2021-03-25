Весенние морозы до -11 градусов ожидаются в Свердловской области

Причиной этого станет антициклон, который усиливается над европейской территорией России. Как только он сместится восточнее, в Свердловскую область с севера начнет поступать более холодный воздух. Ориентировочно, это произойдет к вечеру субботы, 27 марта, рассказал Е1 эксперт-метеоролог Алексей Пулин.
По его словам, если прогнозы сбудутся, то первые три месяца 2021 года станут самыми холодными за последние 11 лет.
В Нижнем Тагиле столбики термометров в ночь с 27 на 28 марта опустятся до -6 градусов, а в 29 марта, в понедельник, похолодает до -11 градусов, по данным сайта Гисметео.