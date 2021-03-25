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Похолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в выходные

Похолодание до -6 градусов прогнозируют синоптики к вечеру воскресенья. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В пятницу, 26 марта, ожидается ясная погода. Днем будет +6 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0 градусов. Ветер юго-западный, до семи метров в секунду.

В субботу, 27 марта, будет пасмурная погода с прояснениями. Дневная температура составит +4 градуса, ночью также ожидается около 0 градусов. Ветер западный и юго-западный до шести метров в секунду.

В воскресенье, 28 марта, ночью ветер сменится на северо-западный и северный с порывами до 10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют ясную и малооблачную погоду. Ночные температуры будут до -6 градусов, днем потеплеет до 0 градусов.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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