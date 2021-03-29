Задолжавшего 1,3 млн рублей жителя Екатеринбурга нашли через объявления в Интернете

Должник долгое время игнорировал исполнение решения суда. По месту регистрации, указанном в исполнительном документе, не проживал, скрывал свое место нахождения. Пока на одном из сайтов судебный пристав не увидел объявление должника о продаже сабвуфера. Договорившись о встрече, судебный пристав с взыскателем приехали в назначенное место и время. При встрече должнику вручили требование о предъявлении автомобиля для составления описи (ареста),рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.