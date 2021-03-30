Депутаты Заксобрания отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров

Областное Заксобрание окончательно отклонило общественную инициативу о проведении в регионе референдума о возвращению прямых выборов мэров. Об этом сообщает Znak, отмечая, что против проголосовало большинство депутатов – 35 человек. Высказались за только 5 представителей ЗакСО – это фракция КПРФ.