Депутаты Заксобрания отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров

Областное Заксобрание окончательно отклонило общественную инициативу о проведении в регионе референдума о возвращению прямых выборов мэров. Об этом сообщает Znak, отмечая, что против проголосовало большинство депутатов – 35 человек. Высказались за только 5 представителей ЗакСО – это фракция КПРФ.
На заседании, которое прошло 30 марта, присутствовали активисты, собравшие свыше 15 тысяч подписей жителей Среднего Урала, поддерживающих данную инициативу.
Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году.
Только за прошлый год областной избирком трижды отклонял заявку на проведение референдума о прямых выборах мэра столицы Среднего Урала.