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Депутаты Заксобрания отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров

30 марта 2021, 10:10
Фото: zsso.ru
На очередном заседании депутаты Заксобрания Свердловской области вновь отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров.

Областное Заксобрание окончательно отклонило общественную инициативу о проведении в регионе референдума о возвращению прямых выборов мэров. Об этом сообщает Znak, отмечая, что против проголосовало большинство депутатов – 35 человек. Высказались за только 5 представителей ЗакСО – это фракция КПРФ.

На заседании, которое прошло 30 марта, присутствовали активисты, собравшие свыше 15 тысяч подписей жителей Среднего Урала, поддерживающих данную инициативу.

Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году.

Только за прошлый год областной избирком трижды отклонял заявку на проведение референдума о прямых выборах мэра столицы Среднего Урала.

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#Политика#Свердловская область#Законодательное собрание#Общество#Новости УрФО
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