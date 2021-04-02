Экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Муринович намерен баллотироваться в Госдуму

Ранее с 2012 по 2017 год Муринович занимал кресло в гордуме Нижнего Тагила шестого созыва. Являлся руководителем и одним из основателей телеканала «Реальный Тагил». В 2016 году он был выдвинут в Заксобрание Свердловской области по одномандатному округу от партии «Справедливая Россия». Но за неделю до предстоящих выборов перешел в «Единую Россию», а после и вовсе снял свою кандидатуру. В 2017 году Муринович вновь попытался избраться в гордуму, однако не прошел праймериз.