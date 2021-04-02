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Экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Муринович намерен баллотироваться в Госдуму

2 апреля 2021, 14:57
Фото: личная страница Андрея Муриновича на Facebook
Бывший депутат Нижнетагильской городской думы медиаменеджер Андрей Муринович намерен баллотироваться в Государственную думу РФ.

Я действительно получил предложение участвовать в выборах. Намерен согласиться. Доказывать мне уже нечего. Я был депутатом районного, городского, областного уровней. Поэтому опыта и компетенции хватит,цитирует Муриновича интернет-газета «В-Тагиле».

Однако, от какой политической партии он будет выдвигаться или же станет самовыдвиженцем, Андрей Муринович не уточнил.

Ранее с 2012 по 2017 год Муринович занимал кресло в гордуме Нижнего Тагила шестого созыва. Являлся руководителем и одним из основателей телеканала «Реальный Тагил». В 2016 году он был выдвинут в Заксобрание Свердловской области по одномандатному округу от партии «Справедливая Россия». Но за неделю до предстоящих выборов перешел в «Единую Россию», а после и вовсе снял свою кандидатуру. В 2017 году Муринович вновь попытался избраться в гордуму, однако не прошел праймериз.

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