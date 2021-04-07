Четвертый день 47-летнюю женщину ищут в Екатеринбурге

Posted 7 апреля 2021, 12:07
Published 7 апреля 2021, 12:07
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
К поискам пропавшей екатеринбурженки подключилась полиция. Женщина ушла из дома ранним утром 4 апреля и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.
Отец женщины также обратился за помощью к добровольцам ПО «Лиза Алерт».
Приметы Натальи Викторовны Савлиной: нормальной телосложение, рост 165 сантиметров, глаза карие, темно-русые волосы. В день пропажи была одета в красный пуховик и черные сапоги.
Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения, волонтеры и полицейские просят сообщить на линию 02 или по телефону 89506396666.
Напомним, в Екатеринбурге идет поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины Артема Татаринова, о местонахождении которого ничего не известно с 26 марта.