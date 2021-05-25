Разбитую Audi Q7 забрал из автосервиса житель Екатеринбурга после отпуска

Насколько я знаю от администраторов, в центр никто по этой машине не обращался, мы от этого человека не принимали никаких денег за работы, которые якобы у нас выполнялись. Такого клиента у нас в базе не было и нет, пояснил владелец автосервиса, где произошел инцидент, корреспонденту E1.