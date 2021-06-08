TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

8 июня 2021, 10:28
Фото: pixabay.com
Заморозки до -2 градусов ожидаются на севере Свердловской области ночью 9 июня. Температура воздуха днем в среду не поднимется выше +20 градусов.

В связи с прогнозируемыми заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов, о которых сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», в регионе объявлено очередное экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в ночь на 9 июня в некоторых районах Среднего Урала возможно охлаждение почвы и воздуха. Минусовая температура может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур.

Напомним, обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области. По данным уральских метеорологов при такой синоптической обстановке только отдельные реки смогли сохранить нормальную водность. На многих реках водность в мае была в два-три раза меньше нормы.

Обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области
Узнать подробнее

#Экстренное предупреждение#Заморозки#Свердловская область#Погода#Общество#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25