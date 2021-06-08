Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

В связи с прогнозируемыми заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов, о которых сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», в регионе объявлено очередное экстренное предупреждение.
По данным синоптиков, в ночь на 9 июня в некоторых районах Среднего Урала возможно охлаждение почвы и воздуха. Минусовая температура может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
Напомним, обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области. По данным уральских метеорологов при такой синоптической обстановке только отдельные реки смогли сохранить нормальную водность. На многих реках водность в мае была в два-три раза меньше нормы.