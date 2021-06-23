Скончалась бывший финансист горздрава Екатеринбурга Маргарита Голованова

В горздравотделе Голованова начала работать 3 октября 1 943 года. В 16 лет ее приняли на должность статистика. Позже она стала заведующей планово-экономическим сектором. На пенсию ушла в апреле 1 997 года, в возрасте 70 лет, сообщает Е1.