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Posted 1 июля 2021, 04:15

Published 1 июля 2021, 04:15

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Регоператоры сообщают о нехватке мест для вывоза строительного мусора в Екатеринбурге

1 июля 2021, 04:15
Остаться без площадок для вывоза строительного и производственного мусора в июле 2021 года могут екатеринбургские МУПы, занимающиеся утилизацией. На свалках заканчивается место под отходы такого типа.

Два МУПа в Екатеринбурге — регоператор «Спецавтобаза» и ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», занимающиеся утилизацией строительных и производственных отходов, которые не относятся к ТКО, в июле 2021 года перестанут принимать такие виды отходов.

По словам директора «Спецавтобазы» Натальи Зубовой, Северный полигон исчерпал лимиты размещения строительного мусора, установленные на текущий год, сообщает 66.ру.

Она считает, что это окажет негативное влияние на хозяйственную деятельность большинства строительных компаний, производственных площадок и ТЦ столицы Среднего Урала.

Проблемы с приемом таких отходов в скором времени возникнут и у ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», которое в данный момент ликвидирует карьерную выемку на улице Коммунистическая на Уралмаше и принимает элементы строительных отходов. Но и здесь работы должны завершиться к 1 июля 2021 года. Другого места для утилизации строительного мусора у предприятия нет.

Это значит, что в ближайшее время застройщикам станет некуда вывозить мусор. Возможно, он начнет оседать на нелегальных свалках — в лесах и на пустырях вблизи Екатеринбурга.

Напомним, «Спецавтобаза», планировавшая строить мусорный полигон «Екатеринбург-Север» возле Березовского, не исключила возможность отказаться от идеи. Об этом заявила директор регоператора Наталья Зубова.

#Общество#Новости УрФО#Здоровье#Мусор#Вывоз мусора#Стройка#Полигон#Екатеринбург#Свалка
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