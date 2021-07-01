Регоператоры сообщают о нехватке мест для вывоза строительного мусора в Екатеринбурге

Проблемы с приемом таких отходов в скором времени возникнут и у ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», которое в данный момент ликвидирует карьерную выемку на улице Коммунистическая на Уралмаше и принимает элементы строительных отходов. Но и здесь работы должны завершиться к 1 июля 2021 года. Другого места для утилизации строительного мусора у предприятия нет.