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Posted 25 июля 2021, 07:05

Published 25 июля 2021, 07:05

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

«Справедливая Россия» назвала кандидатов от Тагила в Заксобрание Свердловской области

«Справедливая Россия» назвала кандидатов от Тагила в Заксобрание Свердловской области

25 июля 2021, 07:05
Фото: 1MI.
В партии «Справедливая Россия — За правду» утвердили список кандидатов от Нижнего Тагила, которые планируют представлять её в Законодательном собрании Свердловской области. Среди персон, на которые делают ставки в партии, общественница, медиаменеджер и медик.

Окончательное решение было принято партией по итогам конференции, которая прошла 23 июля. В качестве кандидатов в депутаты регионального ЗакСО по одномандатным округам Нижнего Тагила партия выдвинула три персоны.

По Дзержинскому одномандатному округу партия решила сделать ставку на Евгению Михайлиди, представителя тагильской медицины. Она заведует женской консультацией на Вагонке и ей предстоит бороться за место в Заксобрании с действующим депутатом Владимиром Рощупкиным, представителем клана «Уралвагонзавода».

По Ленинскому округу справедливороссы выдвинули председателя общественного движения «Тагил за перемены» Надежду Журавлеву, она планирует конкурировать с медиком и действующим депутатом Вячеславом Погудиным.

В Тагилстроевском одномандатном округе, где от «Единой России» идет депутат и сотрудник ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев, партией выдвинут общественник и предприниматель Павел Пахомов.

Лидерами территориальных групп назначены: по Дзержинскому округу — медиаменеджер Александр Соловьёв, по Ленинскому — депутат Нижнетагильской городской думы от партии «Справедливая Россия» Леонид Мартюшёв, по Тагилстроевскому — депутат НТГД от партии «Справедливая Россия» Игорь Макаров.

Общеобластной список кандидатов «Справедливой России» на выборах в Законодательное собрание вошли председатель Свердловского регионального отделения Андрей Кузнецов, экс-депутат Законодательного собрания Армен Карапетян и экс-замминистра здравоохранения Екатерина Есина.

Специальный проект TagilCity.ru рассказывает о кандидатах и их публичных заявлениях, а также о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, но могли бы претендовать на те или иные позиции.

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