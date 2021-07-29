Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 июля

Posted 29 июля 2021, 06:50
Published 29 июля 2021, 06:50
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
По итогам двухминутных замеров индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,3. Далее мы сделали длительные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Данные каждого из вышеперечисленных веществ остались на нулевом уровне.
Уже на протяжении нескольких дней показатели диоксида азота — от 0,1 до 0,5. Такие данные газоанализатор фиксирует во время коротких замеров на привокзальной площади. Однако по итогам 20-минутных замеров уровень диоксида азота в воздухе — 0,0. Исходя из результатов ежедневных замеров воздуха, можно сделать вывод: вещества-загрязнители в атмосфере все же присутствуют, периодически их уровень превышает нормы ПДК.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.