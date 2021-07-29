Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 июля

Уже на протяжении нескольких дней показатели диоксида азота — от 0,1 до 0,5. Такие данные газоанализатор фиксирует во время коротких замеров на привокзальной площади. Однако по итогам 20-минутных замеров уровень диоксида азота в воздухе — 0,0. Исходя из результатов ежедневных замеров воздуха, можно сделать вывод: вещества-загрязнители в атмосфере все же присутствуют, периодически их уровень превышает нормы ПДК.