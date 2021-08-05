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Капуста и курица подорожали за минувшую неделю в Свердловской области

5 августа 2021, 09:54
Фото: 1МI
В Свердловской области продолжают расти цены на продукты питания. На этот раз повышение цен коснулось капусты, лука и курицы.

В настоящее время килограмм капусты в среднем стоит 43,53 рубля. За неделю она выросла в цене на 5%.

Также на 1,36% подорожал лук, килограмм которого стоит в среднем 33,52 рубля. Овощи растут в цене, несмотря на начавшийся сбор свежего урожая.

Курица подорожала на 1,63 % и шоколадные конфеты 1,66%. Об этом сообщили в Свердловскстате.

А вот цены на морковь, картофель, огурцы и помидоры снизились в среднем от 6 до 14 процентов.

Повысились цены на сосиски и детское питание в Свердловской области
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Напомним, что цены на сосиски и мясные консервы для детского питания заметно повысились за последнюю неделю в Свердловской области.

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#Овощи#Цены#Свердловская область#Продукты#Общество
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