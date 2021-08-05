ПДК загрязнений не обнаружено: вечерние замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 августа

В связи с высокими результатами замеров за последние несколько дней, мы решили проверить концентрацию веществ-загрязнителей в вечернее время суток. Во время текущих замеров на привокзальной площади в 22:30 концентрат диоксида азота был от 0,1 до 0,3. Журналист TagilCity.ru сделал 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода при температуре воздуха +19 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду.