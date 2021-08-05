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ПДК загрязнений не обнаружено: вечерние замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 августа

5 августа 2021, 19:42
Фото: TagilCity.ru
Вечером 5 августа во время текущих замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,3.

В связи с высокими результатами замеров за последние несколько дней, мы решили проверить концентрацию веществ-загрязнителей в вечернее время суток. Во время текущих замеров на привокзальной площади в 22:30 концентрат диоксида азота был от 0,1 до 0,3. Журналист TagilCity.ru сделал 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода при температуре воздуха +19 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

По итогам 20-минутных замеров уровень пяти веществ загрязнителей остался по нолям.

Фото: tagilcity.ru

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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