Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

О том, что глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин избран в качестве почетного гражданина Екатеринбурга, рассказал глава города Алексей Орлов на своей странице в Instagram.
Чиновник подчеркнул, что данное решение на последнем заседании думы поддержали депутаты.
Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что Игорь Алексеевич уже давно достоин быть почетным гражданином нашего города,написал мэр столицы Среднего Урала.
Напомним, Игорь Алтушкин не попал в первую десятку топа-100 богатых жителей Свердловской области. Он занял в рейтинге лишь 80 строчку. В 2020 году его компания понесла рекордный убыток за всю историю своего существования — порядка 7,6 миллиарда рублей.