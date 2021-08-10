Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

Напомним, Игорь Алтушкин не попал в первую десятку топа-100 богатых жителей Свердловской области. Он занял в рейтинге лишь 80 строчку. В 2020 году его компания понесла рекордный убыток за всю историю своего существования — порядка 7,6 миллиарда рублей.