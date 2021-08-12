До +31 градуса потеплеет к выходным в Свердловской области

Солнечную и жаркую погоду прогнозируют метеорологические службы на конец текущей недели.
Сегодня, 12 августа, по данным Gismeteo, в регионе потеплеет до +21 градуса, а 13 августа до +24.
В субботу 14 августа в Свердловской области температура воздуха днем прогреется до +31 градуса. Небо будет ясным, а ветер умеренным — до 8 метров в секунду.
Ночные температуры установятся на отметке +10… +12 градусов.
Напомним, звездопад свердловчане смогут наблюдать на этой неделе в темное время суток. Самое благоприятное время для наблюдения за метеоритным поток Персеиды — в ночь с 12 на 13 августа 2021 года.