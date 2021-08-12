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До +31 градуса потеплеет к выходным в Свердловской области

12 августа 2021, 04:40
Фото: Евгения Гаева
30-градусная жара возвращается на Средний Урал. Значительно потеплеет уже к концу рабочей недели — 12 и 13 августа.

Солнечную и жаркую погоду прогнозируют метеорологические службы на конец текущей недели.

Сегодня, 12 августа, по данным Gismeteo, в регионе потеплеет до +21 градуса, а 13 августа до +24.

В субботу 14 августа в Свердловской области температура воздуха днем прогреется до +31 градуса. Небо будет ясным, а ветер умеренным — до 8 метров в секунду.

Ночные температуры установятся на отметке +10… +12 градусов.

Напомним, звездопад свердловчане смогут наблюдать на этой неделе в темное время суток. Самое благоприятное время для наблюдения за метеоритным поток Персеиды — в ночь с 12 на 13 августа 2021 года.

Метеоритный поток смогут наблюдать свердловчане на этой неделе
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#Свердловская область#Синоптики#Погода#Жара#Общество#Здоровье
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